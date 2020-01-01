CLUB PINARA OTELE HOŞGELDİNİZ

Club pınara Otel 70 dönüm kullanım alanına sahiptir. Konum olarak denize sıfır mesafede olup Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova beldesinde bulunmaktadır. Antalya Havaalanına 70 km., Antalya’ya 63 km. ve Kemer’e 17 km. uzaklıkta yer almaktadır. - Otelimizin tamamı doğal çam ormanı içerisindedir. 3500 adet doğal çam ağaçları bulunmaktadır.
Tesis içerisinde; 450 m2 1 adet açık havuz, 1 adet çocuk havuzu, açık ve kapalı restaurant, alakart balık restaurant, mangal restaurant, pool bar, animasyon, su kaydırakları, reception, restaurant, havuz başı ve pool barda internet hizmetleri bulunmaktadır. - Odaların tamamı balkonludur.
Orman içerisinde ve orman manzaralıdır. Odalarda; TV(yerli- yabancı tv yayınlar), (boş) mini bar, duşakabin, split klima, fön makinesi bulunmaktadır. - Tesis denize sıfır olup kendine ait doğal kum Mavi Bayraklı plajı vardır.
Orman içerisinde bulunan birbirinden bağımsız balkonlu bungalov odalarımızda tatilin keyfi bir başka.
Denize sıfır konumundaki otelimizde mavi ile yeşilin tam ortasında doğa ile iç içe bir tatil.
Eğlenceli zamanlar ile unutulmaz bir tatil.
Açık büfe restaurantımız, Alkollü - Alkolsüz içecek servisiniz ve gün içerisindeki aperitif ikramlarımız ile her şey dahil konseptte hizmet vermekteyiz.